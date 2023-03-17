Опубликовано видео тренировок экипажей Т-90М по уничтожению танков НАТО Минобороны: экипажи Т-90М интенсивно тренируются уничтожать на Украине натовские танки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипажи российских танков Т-90М тренируются на уничтожение натовских танков, включая американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, на территории Украины, передает РИА Новости со ссылкой на видео от Минобороны России. Опытные инструкторы обучают танкистов тактическим приемам и особенностям ведения боя против западных танков, а также тренируют операторов-наводчиков и командиров танков давать целеуказания и поражать мишени на дистанции до четырех километров.

В ходе подготовки экипажи танков Т-90М «Прорыв» изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной, — уточнили в министерстве.

Практические занятия проходят на полигоне, где механики-водители оттачивают управление Т-90М на естественных препятствиях.

Ранее морские пехотинцы Черноморского флота отразили атаку украинской ДРГ в зоне спецоперации. Местонахождение противника определили по данным разведки. Атака диверсантов ВСУ была сорвана огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв».

12 марта в сводке Минобороны сообщалось о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ на Купянском направлении.