Появилось видео отражения атаки диверсантов ВСУ российскими морпехами Минобороны РФ показало видео отражения атаки диверсантов ВСУ морпехами Черноморского флота

Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me

Морские пехотинцы Черноморского флота отразили атаку украинской ДРГ в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны РФ. Видео работы морпехов опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В ходе боевой работы подразделения морской пехоты Черноморского флота на одном из направлений специальной военной операции отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков, — говорится в сообщении Минобороны.

На видео показана работа морских пехотинцев по нейтрализации украинской группировки. В ролик в том числе вошли кадры, снятые российскими бойцами на экшен-камеру, с видом от первого лица.

Местонахождение противника определили по данным разведки. Атака диверсантов ВСУ была сорвана огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв». Огонь корректировали с дронов. В ходе боя все цели были уничтожены.

12 марта в сводке Минобороны сообщалось о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ на Купянском направлении. Российские военные настигли диверсантов в районе Стельмаховки в ЛНР, а также в окрестностях Синьковки, Лимана Первого и Берестового в Харьковской области.