ВС России ликвидировали пять групп диверсантов на Купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции российские войска уничтожили пять групп украинских диверсантов, рассказал в ходе брифинга представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Действия ДРГ были пресечены в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области.

В районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, — подчеркнул Конашенков.

Также на Купянском направлении огонь «Западной» группировки войск поразил несколько подразделений ВСУ. Украинские военные располагались в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 100 человек, на Донецком — более 220 человек, Южно-Донецком и Запорожском — свыше 50 человек.

Ранее стало известно, что в районе города Запорожье российские ракетные войска, авиация и артиллерия уничтожили склад боеприпасов, расположенный на территории «Укрэнергочермета». Также на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожили восемь боевых бронированных машин, боевая машина пехоты, 15 автомобилей, четыре пикапа, три гаубицы Д-30 и две артустановки «Гвоздика».