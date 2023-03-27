Военэксперт назвал российские дроны, не уступающие западным аналогам Военэксперт Литовкин: российские БПЛА «Ланцет», «Куб» и «Орлан» не уступают западным

Фото: Министерство обороны РФ

БПЛА «Орлан-10»

Россия обладает рядом беспилотников, способных конкурировать с западными дронами, в их числе «Ланцет», «Куб» и «Орлан», рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. При этом он отметил, что любой БПЛА сам по себе малоэффективен, если не работает в связке с авиацией и артиллерией.

В принципе, Россия располагает неплохими вариантами БПЛА. Например, «Ланцет» с дальностью применения 40–50 км, выступающий в роли дрона-камикадзе, достаточно эффективный аппарат. Или «Куб», спроектированный концерном «Калашников», тоже очень неплохо себя зарекомендовал. Ну и, например, «Орлан» с радиусом применения 250 км и возможностью нести полезную нагрузку в 60 кг и способный нести до четырех ракет класса «воздух — воздух», — перечислил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска и добровольческие объединения, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, получат опытные образцы дронов-камикадзе. Грузоподъемность аппаратов составляет 5 кг, а дальность полета — до 7 км. БПЛА разработаны компанией «Энергоинновация», их испытания находятся в завершающей стадии. Передать аппараты военным планируется в мае-июне.