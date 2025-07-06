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06 июля 2025 в 11:32

Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян

«АТОЛ Онлайн»: слитные купальники в России подорожали на 5%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средняя стоимость мужских плавок в первом полугодии 2025 года составила 795 рублей, тогда как цена женского слитного купальника достигла 1432 рублей, следует из данных исследования сервиса «АТОЛ Онлайн», с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что россиянки в целом стали чаще покупать раздельные купальники.

Россияне стали на 6% чаще покупать раздельные купальники. Средняя сумма покупки при этом снизилась на 6% и составила 1447 рублей. Слитные купальники, напротив, подорожали на 5% — до 1432 рублей, а спрос на них вырос на 8%, — сказано в сообщении.

Среди мужской пляжной одежды спрос на плавки вырос на 7%, а их средняя цена увеличилась на 5% в годовом сравнении. В то же время пляжные шорты подешевели на 8%, до 1106 рублей, при росте продаж на 9%.

Особой популярностью в этом сезоне пользуются парео — их покупки выросли на 34%, а средняя стоимость составила 1211 рублей (+8% к прошлому году). Абсолютным лидером по динамике спроса стали сланцы — их стали покупать почти в два раза чаще.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что отели Анапы, несмотря на возможное снижение цен до 50%, столкнутся с серьезными трудностями в привлечении туристов. По его словам, из-за загрязнения пляжей будет невозможно открыть курортный сезон.

Россия
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пляжи
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