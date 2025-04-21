Россиян предупредили об угрозе отелям Анапы Глава РСТ Уманский заявил, что многие отели Анапы просто не откроются

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Отели Анапы, несмотря на возможное снижение цен до 50%, столкнутся с серьезными трудностями в привлечении туристов, заявил НСН глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, из-за загрязнения пляжей будет невозможно открыть курортный сезон.

Это очень тяжелый удар по отельерам. Многие просто в этом году не откроются, особенно те отели, которые ориентировались на море. В первую очередь под удар попадут отели, которые не обладают собственной развитой инфраструктурой, а просто предоставляют услугу размещения, — объяснил эксперт.

Уманский отметил, что снижение цен позволит лишь некоторым отелям выйти в ноль, сохранив рабочие места, однако о прибыли в этом сезоне речи не идет. Он также подчеркнул, что бизнес может столкнуться с проблемами выплаты кредитов и расчетов с партнерами. Уманский не исключил возможности обращения к властям за дополнительными мерами поддержки после оценки реального ущерба.

Специалисты 19 апреля зафиксировали новый выброс мазута на одном из участков анапского побережья. Уточняется, что очередной участок загрязнения находится на территории отеля «Пляжный поселок».