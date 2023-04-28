Президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев

Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Петр Павел, президент Чехии

Лидеры Словакии и Чехии Зузана Чапутова и Петр Павел прибыли в Киев, сообщил словацкий портал sme.sk. У политиков запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чапутова в соцсетях отметила, что посещение Украины совместно с чешским президентом подтверждает новый этап отношений между лидерами двух стран.

Президент Чапутова и чешский президент Павел прибыли в Киев, — говорится в сообщении издания.

20 апреля в Киев приехал глава НАТО Йенс Столтенберг, не анонсировав свой визит. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, во время визита генсек НАТО потребовал от Киева более решительных действий.

В связи с приездом Столтенберга в Киев представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из целей СВО является недопущение того, чтобы Украина вступила в НАТО. Именно эта перспектива, по словам Пескова, серьезно влияет на безопасность России.

23 февраля в столице Украины побывал премьер-министр Испании Педро Санчес. Политик в ходе рабочего визита встретился с Зеленским, а также посетил Бучу и Ирпень.