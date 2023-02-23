Премьер-министр Испании прибыл на Украину

Фото: скриншот с видео/соцсети

Педро Санчес (справа)

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. Политик в ходе рабочего визита в украинскую столицу планирует встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, передает местное издание «Общественное». Кроме того, Санчес должен посетить Бучу и Ирпень.

В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес. Он должен посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с Зеленским, — пишут журналисты.

По информации издания, Санчеса встречал заместитель главы украинского Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис.

До этого источники газеты La Razon утверждали, что испанский премьер-министр в срочном порядке 22 февраля отправился в поездку в Киев, которая прежде не была запланирована. По данным прессы, визит Санчеса организовывали в условиях строжайшей секретности.

Ранее Украину посещал президент США Джо Байден. Об истинных целях поездки американского лидера позднее рассказала журналистка Мегин Келли. По ее словам, Байден посетил Украину ради восстановления собственных снизившихся рейтингов. Она также отметила, что в Белом доме обманули общественность, заявив, что поездка готовилась давно. По словам представительницы прессы, существуют доказательства того, что решение было принято не раньше, чем на прошлой неделе.

Келли также заявила, что уверения Байдена в том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится, «это тоже вымысел администрации» и на деле Вашингтон не готов к подобным действиям.