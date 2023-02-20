Байден по-киевски: зачем лидер США приехал на Украину Вашингтон уведомил Москву о визите Байдена в Киев за несколько часов до приезда американского президента «во избежание конфликтной ситуации»

Фото: president.gov.by

Джо Байден и Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден 20 февраля приехал на поезде в Киев, где провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Этот визит стал сюрпризом для всех наблюдателей, которые никак не ожидали от возрастного лидера Америки такого решительного поступка.

Визит Джо Байдена в Киев готовился в обстановке глубокой секретности, что объяснимо необходимостью обеспечения безопасности президента США при посещении воюющей страны. Поэтому заранее было объявлено, что Байден направляется в Польшу, а оттуда на границу с Украиной. В итоге он «чуть-чуть» промахнулся, оказавшись днем в понедельник в Мариинском дворце в Киеве после 10-часового железнодорожного путешествия.

Еще утром в понедельник пресс-служба Белого дома сообщала, что президент находится в Вашингтоне. На самом деле, Байден в желто-синем галстуке вылетел из Вашингтона в четыре часа утра в сопровождении только нескольких ближайших помощников. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон уведомил Москву о визите Байдена в Киев за несколько часов до приезда американского президента «во избежание конфликтной ситуации».

Фото: president.gov.by Джо Байден и Владимир Зеленский

Источники в окружении американского президента говорят, что изменение маршрута было спланировано лично Байденом в самый последний момент, так как президент счел посещение Киева куда более значимым шагом, чем посещение Львова, о котором на протяжении нескольких последних дней появлялись утечки в западных СМИ. Расчет оказался верным: даже такая респектабельная газета, как New York Times, не удержалась в своем репортаже от приукрашивания момента, описывая ответный визит Байдена в «осажденный» Киев, хотя называть украинскую столицу находящейся в осаде — сильное преувеличение.

Время для поездки в Киев было выбрано тоже в высшей степени символическое — накануне годовщины начала российской СВО. Но, судя по имеющимся сообщениям, два лидера в Киеве не только позируют перед телекамерами под звук сирен воздушной тревоги (возможно, включенных нарочно для звукового оформления телерепортажей). В повестке дня их встречи множество предложений по поводу того, как сделать, чтобы первая годовщина российско-украинского вооруженного конфликта стала и последней.

Среди предложений, привезенных Байденом, украинцев порадует его обещание значительно усилить поставки вооружения для украинской армии. В частности, Байден привез с собой (пока только на словах) миллионы артиллерийских снарядов, противотанковых установок Javelin, радаров для ПВО, — всего снаряжения на $500 млн, а также обещания ввести новые санкции против российских компаний, работающих в ОПК.

Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/Public domain/Wikimedia Commons F-16

Наблюдатели отметили, что Байден — во всяком случае, в заявлениях на камеры — не упомянул о поставках американских дальнобойных ракет и истребителей F-16, тех самых «крыльев свободы», о которых Зеленский просил во время своего собственного неожиданного визита в Лондон в феврале.

Одновременно с появлением двух президентов у стен Михайловского Златоверхого монастыря Белый дом опубликовал официальное заявление, написанное от лица Байдена, что этот визит подтверждает «неизменную поддержку Соединенными Штатами украинской демократии, суверенитета и территориальной целостности».

Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок, — говорится в заявлении.

Неожиданный визит Джо Байдена мгновенно отодвинул на второй план проходящую в это же время в Брюсселе встречу 27 европейских министров иностранных дел, на которой тоже обсуждается возможность поставок вооружений для Киева. Речь идет о снабжении ВСУ количеством боеприпасов, достаточным для 50 тысяч артиллерийских залпов в сутки.

При этом бросается в глаза контраст между тревожными заявлениями главы дипломатии Евросоюза Джозепа Борреля о том, что «исход войны может оказаться неблагоприятным», если европейцы в срочном порядке не договорятся об этих поставках, и решительный и оптимистичный вид президента США, когда он общался с Владимиром Зеленским.

Народ Украины показал себя так, как ни один народ в прошлом этого не делал. И при всех разногласиях по многим вопросам, которые есть в нашем конгрессе, по вопросу о поддержке Украины всегда имеется единодушие. Речь идет не только о свободе Украины, а о демократии в принципе, — заявил Байден.

Что касается единства в конгрессе относительно поддержки Украины, президент слегка кривит душой. Спикер нижней палаты Кевин Маккарти и ряд республиканских конгрессменов открыто призывают прекратить «выписывать чеки» Киеву, которые они считают разорительными для бюджета США.

Блиц-визит Байдена в Киев не принес никаких сенсаций, потому что сенсацией стал сам факт этого визита, сказал NEWS.ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Серьезные вопросы мировой политики не решаются в ходе визитов которые длятся всего несколько часов, и которые готовлятся конспиративным образом. Поездка Байдена в Киев — это на сто процентов «демонстрация флага», причем президент США и не скрывал, что он приехал на Украину для того, чтобы морально ее поддержать и показать всему миру, что Америка не меняет своего отношения к происходящему, — считает Гарбузов.

Поездка Байдена в Киев создает совершенно новый фон для заявленного на вторник большого выступления президента РФ Владимира Путина. Возможно, спичрайтеры Кремля сейчас вносят в речь президента срочные дополнения, которые отражают сегодняшнее посещение Байденом Украины.

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Визит Барака Обамы в Афганистан, 2010 год

До Байдена неожиданные визиты в воюющие страны предпринимали Барак Обама (в Афганистан) и Джордж Буш — старший (в Ирак). Но в Кабуле и Багдаде на тот момент присутствовали американские войска. В Киеве же Байден вынужден полностью полагаться на охрану силами местной армии.

Уже 21 февраля, на следующий день после визита Байдена, Киев планирует посетить премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Там она может объявить о новом пакете помощи Украине.

По мнению публициста, основателя Telegram-канала «Толкователь» Павла Пряникова, «визит президента Байдена в Киев сразу после Мюнхенской конференции призван показать миру сплочённость Запада в этом конфликте».

Фото: president.gov.by Джо Байден и Владимир Зеленский

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) не стесняется в выражениях, однако в целом оценивает визит американского лидера в Киев примерно в том же ключе.

Это демонстрация поддержки для поднятия боевого духа. И очередной плевок в Кремль. Если вы помните, в начале СВО, в первые дни все посольства даже эвакуировали из Киева. Сейчас все вернулись, и даже президент США не боится прилетать в город. Если бы даже наши нанесли в это время удар по Киеву, конечно, это было бы воспринято Соединенными Штатами как casus belli, — отметил Гиркин.

Что интересно, пока в России вычисляют, насколько сильно Байден «переиграл» Москву, в США некоторые называют президента любителем пиара и даже «дураком».

Байден не поехал в штат Огайо (где сошел с рельсов поезд с высокотоксичными химикатами. — NEWS.ru) в День президента, — возмущается член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин. — Он отправился в Украину, страну, не входящую в НАТО... Мы должны привлечь к ответственности этого последнего дурака Америки, пока не стало слишком поздно.

Президент США Джо Байден приехал в Киев, когда там уже успели побывать многие европейские и не только лидеры. Некоторых из глав государств и высокопоставленных чиновников, посетивших столицу Украины после 24 февраля 2022 года, можно увидеть в этой галерее.