В российском регионе введен запрет на использование гражданских дронов Запрет на использование гражданских беспилотников введен во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимирской области введен запрет на использование гражданских беспилотников, следует из указа губернатора Александра Авдеева, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Решение, которое будет действовать до особого распоряжения, принято в целях усиления охраны общественного порядка.

Запретить до особого распоряжения на территории Владимирской области использование беспилотных гражданских летательных судов, — говорится в указе.

Контроль над выполнением решения возложен на заместителя губернатора по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и энергетики. Документ вступает в силу со дня публикации.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что в небе над подмосковным Серпуховом пролетел огромный беспилотник. В Сети было опубликовано видео с моментом пролета дрона. По информации канала, местные жители обратились в полицию после увиденного. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области у здания маяка аэронавигационной системы обнаружили дрон с камерой. По сведениям канала, внутри него оказалась пустая карта памяти на 16 Гб. О наличии взрывчатки авторы не сообщают. Минобороны России эту информацию не комментировало.