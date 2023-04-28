Семь человек погибли при попадании снаряда в автобус в Донецке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Семь человек погибли при попадании снаряда в маршрутное такси в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. Кроме того, под обстрел попали гражданские объекты в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах. Сообщается о попадании боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра.

По предварительным данным, в районе бывшего универсама «Украина» погибли семь человек — попадание в маршрутное такси № 25, — написал мэр.

По данным «Известий», среди погибших может быть ребенок.

В ночь на 28 апреля многочисленным обстрелам подвергся Киев. Об обстрелах и жертвах сообщили мэр Днепра Борис Филатов и глава Черкасской облгорадминистрации Игорь Табурец.

27 апреля в Донецке пятеро детей подорвались на мине «Лепесток». По данным Telegram-канал Wargonzo, один ребенок находился в тяжелом состоянии, ему могли ампутировать ногу. Остальные четверо детей пребывали в состоянии средней тяжести.

17 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что в республике с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей, включая 134 ребенка.