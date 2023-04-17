Никита Чайка

Стало известно, сколько мирных жителей погибли в ДНР с начала эскалации СЦКК: в ДНР с начала эскалации погибли 4490 мирных жителей

17 апреля 2023 в 13:09

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мужчина успокаивает плачущую женщину около автобуса, который был уничтожен в результате обстрела со стороны ВСУ