В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей, включая 134 ребенка, такие данные приводит Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. Согласно данным СЦКК, зафиксировано 109 случаев подрыва гражданских лиц, включая 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое пострадавших скончались.
За 424 дня эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 702 гражданских лица, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3788 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4490 в том числе детей — 134, — говорится в сообщении.
За указанный период было зафиксировано 16 836 фактов обстрела со стороны Украины, из них с применением тяжелого вооружения — 16 504. Украина, как сообщает СЦКК, выпустила 106 497 боеприпасов различного калибра из РСЗО HIMARS, ОТРК «Точка-У» и других видов вооружения.
В 2021 году, до начала военной операции, на территории ЛНР и ДНР погибли восемь человек. Согласно данным СЦКК, за этот период пострадали 44 мирных жителя, были повреждены 375 жилых домов и 93 объекта инфраструктуры.
В ночь на 16 апреля текущего года Донецк четыре раза подвергался обстрелам. Про данным СЦКК, всего ВСУ выпустили 20 ракет, которые упали в Ворошиловском, Кировском и Киевском районах города. Ракеты попали в автостанцию и Крытый рынок вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где проходило пасхальное богослужение. Погибла беременная женщина, еще три человека получили ранения. Прихожан пришлось эвакуировать из храма.