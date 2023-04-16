ВСУ обстреляли собор в Донецке во время пасхальной службы, погибла женщина

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Во время обстрела центра Донецка со стороны украинских сил ракеты упали вблизи кафедрального Спасо-Преображенского собора, где в это время проходило пасхальное богослужение, передает РИА Новости. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся в автомобиле, а еще три человека были ранены.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили в ночь на 16 апреля 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району города.

Ракеты попали в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Прихожан, находившихся внутри храма, пришлось эвакуировать. У многих расположенных рядом зданий побиты стекла.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике. При этом он подчеркнул, что ВСУ уменьшили количество ударов в зоне дислокации 2-го армейского корпуса ВС РФ. Он высказал предположение, что смена тактики ВСУ может быть связана с плохой погодой в зоне СВО, а также с нехваткой снарядов.