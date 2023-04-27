Пятеро детей подорвались на мине в Донецке Wargonzo: пятеро детей подорвались на мине «Лепесток» в Донецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донецке пятеро детей подорвались на мине «Лепесток», сообщает Telegram-канал Wargonzo. По данным канала, один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему могут ампутировать ногу. Остальные четверо детей пребывают в состоянии средней тяжести, уточняется в публикации.

По данным Wargonzo, инцидент произошел в Буденновском районе Донецка. При этом источник телеканала РЕН ТВ утверждает, что в результате взрыва пострадали четверо детей, двое из них в тяжелом состоянии, двое — в среднем. Власти города пока не комментировали информацию о взрыве.

17 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что в республике с начала эскалации конфликта погибли 4490 мирных жителей, включая 134 ребенка. Согласно данным СЦКК, зафиксировано 109 случаев подрыва гражданских лиц, включая 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое пострадавших скончались.

За указанный период было зафиксировано 16 836 фактов обстрела со стороны Украины, из них с применением тяжелого вооружения — 16 504. Украина, как сообщает СЦКК, выпустила 106 497 боеприпасов различного калибра из РСЗО HIMARS, ОТРК «Точка-У» и других видов вооружения.