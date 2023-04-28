Mash: ВСУ обстреляли школу под Брянском, в которой шли занятия

Фото: МО Украины

Снаряд взорвался возле школы в поселке Суземка Брянской области во время обстрела со стороны ВСУ, передает Telegram-канал Mash. Детей эвакуировали из здания.

Известно, что школы Суземки не попали в список учреждений, которые перешли на дистанционное обучение с сентября 2022 года. Всего зафиксировано порядка десяти прилетов в сторону поселения. Один из них был осуществлен с помощью дрона и повредил гараж и машину.

Атаку беспилотников ВСУ утром 28 апреля подтверждал глава региона Александр Богомаз. По его словам, местные жители в результате налета не пострадали. Прилеты с повреждениями частного автомобиля и гаража произошли еще ночью.

Также 28 апреля стало известно, что в Брянской области у здания маяка аэронавигационной системы 15-летний школьник обнаружил дрон с камерой. Внутри устройства оказалась пустая карта памяти на 16 Гб. По версии правоохранителей, дрон мог использоваться для разведки. Следователи считают, что БПЛА мог врезаться в дерево и потерять связь со своим оператором. Сейчас владельца устройства разыскивает полиция.