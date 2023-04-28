Губернатор Гладков подтвердил гибель рыбаков на минах под Белгородом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил в своем Telegram-канале факт гибели нескольких человек на минных заграждениях в Журавлевке. Подробности он не привел, пообещав сообщить их позднее.

По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается. На месте работает оперативная группа. После получения дополнительной информации сообщу подробности, — написал Гладков.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в Журавлевке при наезде на мину скончались четыре рыбака. Мужчины решили срезать путь, но въехали на минные заграждения.

28 апреля сообщалось, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел беспилотников со стороны ВСУ. Жертв и существенных разрушений нет, однако оказались повреждены линии электропередачи. Также с парашюта на частный дом в селе Муром упал снаряд. Место было оцеплено для работы следственной группы.

До этого украинский беспилотник пытался забросать гранатами внедорожник УАЗ сотрудников погранслужбы в селе Бутырки Белгородской области. Существенных повреждений автомобилю дрон не нанес, пострадавших также нет. Известно, что БПЛА был ликвидирован.