Беспилотники обстреляли город Шебекино под Белгородом Губернатор Гладков: город Шебекино попал под обстрел беспилотников ВСУ

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел беспилотников со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертв и существенных разрушений нет, однако оказались повреждены линии электропередачи.

Сегодня под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но есть повреждение линии электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады ее восстановят, — пишет Гладков.

Также, по словам губернатора, с парашюта на частный дом в селе Муром упал снаряд. Место было оцеплено для работы следственной группы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области около села Журавлевка машина подорвалась на мине, в результате чего погибли четыре человека. Жители региона ехали на машине через поле. Минобороны России не комментировало произошедшее.

До этого украинский беспилотник пытался забросать гранатами внедорожник УАЗ сотрудников погранслужбы в селе Бутырки Белгородской области. Существенных повреждений автомобилю дрон не нанес, пострадавших также нет. Известно, что БПЛА был ликвидирован.