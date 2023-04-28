«Как будет воля божья»: на Украине рассказали о контрнаступлении ВСУ Резников: контрнаступление ВСУ начнется, как будет воля божья

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ начнется, как только на это «будет воля божья», заявил министр обороны страны Алексей Резников, передает портал Devdiscourse. Министр подчеркнул, что войска «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. Он также отметил, что украинская армия начнет маневры тогда, когда это позволит погода и поступит соответствующий приказ командования.

Контрнаступление ВСУ начнется, как только будет воля божья, погода и решение командиров, — сказал он.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что украинская армия совершенно не готова к наступлению, она испытывает нехватку личного состава, оружия и боеприпасов. Планы Киева о переходе в контрнаступление он назвал фантазиями президента Владимира Зеленского и его сторонников.

Ранее он заявил, что провал контрнаступления ВСУ может обернуться свержением Зеленского. По его словам, украинский лидер возложил слишком большие надежды на военную помощь Запада, а тот их не оправдал, передав Украине недостаточное количество оружия и боеприпасов.

Соскин также выразил опасения, что летом Запад может вовсе прекратить поддержку Украины. Он подчеркнул, что без помощи из-за рубежа Киев не сможет обеспечивать себя всем необходимым для продолжения боевых действий.