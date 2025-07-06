Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде Суд приостановил дело бывшего вице-премьера Чувашии о взятке

Уголовное дело против бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, приостановлено, сообщает РИА Новости. По данным следствия, чиновник получил более 50 млн рублей от коммерсантов за помощь в заключении госконтрактов.

Как указано в материалах дела, Данилов, занимая должность заместителя председателя правительства республики и одновременно министра строительства и ЖКХ, систематически мог получать незаконное вознаграждение — как лично, так и через посредников. Средства поступали от представителя двух компаний, заинтересованных в получении подрядов от учреждений, подведомственных Минстрою региона.

Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. В марте 2024 года материалы передали в суд, однако производство по делу позже было приостановлено. Причина не раскрывается. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ, основаниями для приостановки могут быть: признание подсудимого недееспособным, участие в боевых действиях, смерть фигуранта или необходимость ожидания решения по другому процессу.

Ранее экс-замглавы администрации Химок Николай Минаев покинул Россию после возбуждения уголовного дела о получении крупной взятки. Перед отъездом чиновник уволился с должности, а до этого две недели не появлялся на работе без объяснения причин.