«Страшная трагедия»: на Украине назвали число жертв удара по Умани Глава ОВА Черкасской области: после удара по Умани погибли 17 человек

Фото: zelenskiy_official/t.me

Глава областной военной администрации Черкасской области Игорь Табурец в своем Telegram-канале заявил, что после ночного ракетного удара по Умани погибли 17 человек, спасательная операция продолжается. В области объявлен трехдневный траур.

Спасательная операция продолжается. Страшная трагедия для всей Черкасской области. Объявляем в области трехдневный траур, — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал.

Минобороны России сегодня сообщило о ночной атаке пунктов временной дислокации резервов ВСУ с помощью высокоточного оружия. Ведомство неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят ударов по гражданским объектам.

Также сегодня семь человек погибли при попадании снаряда в маршрутное такси в Донецке. Как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, еще под обстрел попали гражданские объекты в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах. Сообщается и о попадании боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра.