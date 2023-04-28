Российские войска ударили по украинскому штабу обороны Артемовска Минобороны: российские войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска

Российские ракетные войска поразили объединенный штаб обороны Артемовска ВСУ, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также в ночь на 28 апреля ВКС РФ обстреляли пункты временной дислокации подразделений резерва ВСУ, их переправка в зону боевых действий была пресечена.

Кроме этого, Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям «иностранного легиона» вблизи населенного пункта Константиновка в ДНР.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.

По данным журнала Newsweek, который ссылался на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В Вашингтоне считают возможную потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все же не станет «жизненно важным» для общей картины боевых действий.