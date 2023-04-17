Названа дата возможного контрнаступления Украины Newsweek: США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона. По данным издания, Соединенные Штаты направляют поддержку Киеву в преддверии наступления. Подробности возможных маневров ВСУ не приводятся.

Почти все они (документы. — NEWS.ru) были написаны в период с 27 февраля по 1 марта и представляют собой захватывающую картину того, как разведка США видит конфликт, — пишет издание.

Из полученных данных также следует, что в США считают грядущую потерю Артемовска психологическим ударом для Украины, который все-таки не станет «жизненно важным» для картины боевых действий в целом.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил власти США за оказываемую поддержку и заявил, что украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он назвал главной целью страны возвращение территорий в границах 1991 года — речь идет в том числе о Крыме и о Донбассе.

Позже председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер рассказал, что украинские власти могут скорректировать стратегические планы из-за утечки секретных документов Пентагона, так как Зеленский обеспокоен произошедшим.

О готовности ВСУ провести наступление по разным направлениям сообщал предприниматель Евгений Пригожин. Он уверен, что украинские войска, которые пойдут в наступление на новые регионы России, находятся в районах сосредоточения. Также он подчеркнул, что мероприятие переносилось еще с начала зимы и если в ближайшее время ВСУ не пойдут в атаку, они рискуют потерять свой боевой потенциал.