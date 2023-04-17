В США указали на новые планы Киева из-за утечки данных в Пентагоне Конгрессмен Тернер: Киев скорректирует наступление ВСУ после утечки данных в Пентагоне

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер рассказал в эфире телеканала CBS, что украинские власти могут скорректировать некоторые стратегические планы на фоне утечки секретных документов Пентагона. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен произошедшим. Он допустил, что опубликованные в Сети данные повлияют на конечный результат.

Я могу сказать вам, что президент Зеленский, конечно же, обеспокоен <...>. Однако эти документы описывают статичную ситуацию, реалии конкретного периода времени <...>, люди могут изменить свою стратегию, и это повлияет на конечный результат, — сказал Тернер.

Он признался в том, что ВСУ в настоящее время испытывают острую нехватку отдельных боеприпасов, но подчеркнул, что украинская армия не является «полностью уязвимой».

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что украинское наступление пройдет в три этапа. Эксперт пояснил, что во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе. По его словам, ВСУ будут оказывать давление неподготовленными солдатами, чтобы обнаружить брешь в защите, а в случае продвижения на место будут отправлены западная техника, танки и подготовленные бойцы.