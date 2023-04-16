В России раскрыли тактику грядущего наступления ВСУ Военный аналитик Джерелиевский: наступление украинских войск пройдет в три волны

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал URA.RU, что украинское наступление пройдет в три этапа. Эксперт пояснил, что во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе. По его словам, ВСУ будут оказывать давление неподготовленными солдатами, чтобы обнаружить брешь в защите, а в случае продвижения на место будут отправлены западная техника, танки и подготовленные бойцы.

Если где-то они находят слабое звено, где-то удается продавить хотя бы переднюю оборону, туда бросают сразу вторую волну. Если им удается этот прорыв расширить и закрепить, туда уже двигается танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота, — сказал Джерелиевский.

Он при этом подчеркнул, что потери для Украины при такой тактике будут чудовищными. Он добавил, что даже в случае частичного успеха, ВСУ не смогут продвинуться, так как им остро не хватает личного состава. По его словам, из 12 бригад реально в бою готова лишь одна, а остальные еще не начали подготовку, либо не хватает снаряжения.

Ранее обозреватель Дэвид Игнейшес заявил, что Вашингтон сомневается в успехе предполагаемого наступления Киева в рамках СВО. Он отметил, что, по мнению американского руководства, украинская армия не обладает достаточной подготовкой, чтобы добиться успехов. Публицист уточнил, что эта информация фигурировала в секретных документах Пентагона, которые ранее утекли в Сеть.