Вашингтон засомневался в успехе наступления Украины WP: В США засомневались в успехе наступления Украины из-за плохого оснащения и подготовки

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Обозреватель Дэвид Игнейшес в статье для The Washington Post заявил, что Вашингтон сомневается в успехе предполагаемого наступления Киева в рамках СВО. Он отметил, что, по мнению американского руководства, украинская армия не обладает достаточной подготовкой, чтобы добиться успехов. Публицист уточнил, что эта информация фигурировала в секретных документах Пентагона, которые ранее утекли в Сеть.

Американские должностные лица считают, что украинские силы не обладают достаточной подготовкой и нужными объемами боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов при планируемом наступлении, — сказал Игнейшес.

Журналист добавил, что разведка США оценивает ситуацию как «тупиковую», а во время беседы с представителями оборонного ведомства США информация подтвердилась.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт.

Экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что ВСУ отложили запланированное наступление из-за технического превосходства российской армии. По его словам, американские военные, курирующие организацию атаки, видят, как ВС РФ насыщаются современными средствами вооружения, которые легко могут противостоять оставшейся на Украине технике.