Военный эксперт предположил истинную причину откладывания наступления ВСУ Военный эксперт Клинцевич: ВСУ отложили наступление из-за технического преимущества ВС РФ

Фото: МО Украины

Истинная причина, почему ВСУ отложили наступление, заключается в техническом преимуществе Вооруженных сил России, считает бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич. Комментируя ситуацию «Народным Новостям», он пояснил, что военные из США, курирующие организацию атаки, видят, как ВС РФ насыщаются современными средствами вооружения, которые легко могут противостоять оставшейся на Украине технике.

Американцы сегодня сделали анализ: они понимают, что Россию они опять упустили, Россия перегруппировалась. До недавнего времени Россия вела боевые действия модернизированной старой советской техникой, сегодня Россия ждет их уже с современной техникой. При этом заметьте, что все, что связанно с нашей техникой, заточено на НАТО, — отметил эксперт.

Клинцевич считает, что на данный момент Вашингтон понимает неспособность ВСУ начать наступление без поддержки НАТО. Военный эксперт уточнил, что западные союзники Украины будут насыщать армию собственной техникой. По его словам, к такому ходу событий военное руководство России готово.

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт на глубину 30 сантиметров.