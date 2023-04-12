Арестович объяснил, что на самом деле мешает украинскому контрнаступлению Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ почти готово, но мешает погода

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Арестович

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE» (ведущий канала юрист Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт на глубину 30 сантиметров, что потребует еще несколько недель солнечной погоды.

Главное препятствие для контрнаступления — это не какие-то там сливы, груши или апельсины, а просто бесконечные дожди, которые идут на Украине. Чтобы танк прошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь... Это минимум две-три недели конкретно солнечной погоды. А по прогнозу дождик у нас еще недельки две везде. Поэтому это длинная история, и погода держит, только погода. Контрнаступление готово на 90%, — подчеркнул Арестович.

Глава Чечни также предположил, что готовящееся украинское контрнаступление может сыграть на руку России по всем пунктам. По мнению политика, для удачной операции ВСУ потребуется отправить много техники и живой силы в зону нападения. Кадыров утверждает, что ВС России смогут отбить любую атаку, а также захватить трофейное оружие.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что атаку «Гвардии наступления» Украины можно отбить, сочетая средства тактической разведки. По его словам, ВС РФ могут вообще не позволить танкам и БМП приблизиться к первой линии обороны благодаря сжигающим любую технику противотанковым ракетным комплексам «Корнет», «Конкурс» и «Фагот».