Премьер-министр Украины анонсировал скорое контрнаступление ВСУ

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. Он поблагодарил власти США за оказываемую поддержку в противостоянии с Россией, передает «Укринформ».

Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают, — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что основная цель Украины — возвращение в состав страны территорий в границах 1991 года. Украинский премьер отметил, что речь идет в том числе о Крыме и о Донбассе.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные готовы к проведению контрнаступления. По его словам, более 200 тысяч бойцов ВСУ прошли курсы военной подготовки и теперь готовы идти в атаку. При этом он отметил, что направления наступления могут быть самыми разными. По словам бизнесмена, сейчас украинские войска, которые пойдут в наступление на новые регионы России, находятся в районах сосредоточения. Также он подчеркнул, что мероприятие переносилось еще с начала зимы и если в ближайшее время ВСУ не пойдут в атаку, они рискуют потерять свой боевой потенциал.