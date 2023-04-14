Пригожин заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, который сообщил, что украинские военные готовы к проведению контрнаступления. По его словам, более 200 тысяч бойцов ВСУ прошли курсы военной подготовки и теперь готовы идти в атаку. При этом он отметил, что направления наступления могут быть самыми разными.

Украинская армия собрала достаточное количество сил. Около 200 тысяч уже достаточно подготовленных бойцов, прошедших двух-трехмесячную подготовку и слаживание, готовы к выполнению боевых задач. Количество вооружения и боеприпасов вполне достаточно для того, чтобы эти 200 тысяч пошли в наступление по различным направлениям, — говорится в сообщении.

По словам бизнесмена, сейчас украинские войска, которые пойдут в наступление на новые регионы России, находятся в районах сосредоточения. При этом он отметил, что мероприятие переносилось еще с начала зимы, и если в ближайшее время ВСУ не пойдут в атаку, они рискуют потерять свой боевой потенциал.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт.

Экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что ВСУ отложили запланированное наступление из-за технического превосходства российской армии. По его словам, американские военные, курирующие организацию атаки, видят, как ВС РФ насыщаются современными средствами вооружения, которые легко могут противостоять оставшейся на Украине технике.