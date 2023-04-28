Украинские военные обстреляли поселок Красное под Белгородом

Фото: osce.org

Украинские военные нанесли удар по поселку Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки были повреждены два частных домовладения. Пострадавших нет. На месте работают аварийные службы.

Еще один населенный пункт в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В поселке Красное есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход продолжается, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел беспилотников со стороны Украины. Жертв и существенных разрушений нет, однако оказались повреждены линии электропередачи.

Также сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник пытался забросать гранатами внедорожник УАЗ сотрудников погранслужбы в Белгородской области. По информации канала, существенных повреждений автомобилю дрон не нанес, пострадавших также нет. Авторы уточняют, что после этого БПЛА был ликвидирован. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кроме этого, SHOT рассказал, что российские пограничники посадили и взорвали беспилотник, прилетевший в Белгородскую область с Украины. По информации канала, в результате взрыва никто не пострадал. Переносил ли дрон бомбу, не уточняется. Минобороны России не комментировало эту информацию.