20 украинских и западных офицеров погибли при обстреле ВС РФ в Николаеве Подпольщик Лебедев сообщил о гибели 20 украинских и западных офицеров при обстреле Николаева

Фото: МО РФ

Более 20 украинских офицеров и их западных англоязычных коллег погибли в результате ракетного обстрела судостроительного завода в Николаеве, сообщил в беседе с РИА Новости координатор подполья в городе Сергей Лебедев. По его словам, удар по месту нахождения был совершен крайне точно. При этом украинская ПВО не смогла отразить удар и попала по зданию пятиэтажного жилого дома, утверждает он.

Был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известному как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные. Удар был выполнен очень профессионально, — рассказал подпольщик.

Он не смог уточнить, из какой конкретно страны были иностранные офицеры, отметив лишь, что те говорили на английском языке. Лебедев подчеркнул, что украинские власти запретили съемку в зоне удара, однако все потери на территории завода они отрицают.

В ночь на 28 апреля в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Так, глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что атакам подвергся Киев. По его словам, город обстреливали из самолетов. Он уточнил, что всего в столице было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника. Пострадавших нет.

Также об обстрелах сообщил в Telegram мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате атаки скончались женщина и трехлетний ребенок.

Кроме этого, глава Черкасской облгорадминистрации Игорь Табурец рассказал о взрывах в городе Умань. Он уточнил, что скончались трое человек, еще восемь получили ранения. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской и Полтавской областях.