В ЛНР предупредили, что в Артемовск движется колонна военной техники ВСУ Марочко заявил, что в Артемовск движется колонна военной техники ВСУ

Украинское военное командование направило в Артемовск колонну боевой техники, сообщил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, техника движется из населенного пункта Дружковка Донецкой области. В составе колонны замечены бронетранспортеры и автомобили с гаубицами, уточнил он.

В населенный пункт Дружковка прибыла воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков. В составе колонны два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь «Уралов». У каждого автомобиля на буксире были закреплены артиллерийские орудия Д-20 либо Д-30. <...> Колонна выдвинулась в направлении Артемовска, — сказал Марочко.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач заявил, что взятие под контроль трассы Артемовск — Часов Яр говорит о фактическом окончании битвы за Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.

По данным журнала Newsweek, который ссылался на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В Вашингтоне считают возможную потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все же не станет «жизненно важным» для общей картины боевых действий.