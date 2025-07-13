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13 июля 2025 в 16:47

Военэксперт объяснил значение взятого села Карла Маркса в ДНР

Военэксперт Марочко: взятие села Карла Маркса говорит об успехе ВС России в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Переход села Карла Маркса в Донецкой Народной Республике под контроль Вооруженных сил России говорит об успешном продвижении армии на Южно-Донецком направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время военнослужащие планомерно выходят к административной границе ДНР.

Освобождение населенного пункта Карла Маркса — это развитие успеха на Южно-Донецком направлении в районе Комара. <…> Идет планомерная работа на выход к административной границе Донецкой Народной Республики, — отметил Марочко.

Он добавил, что на Южно-Донецком направлении также находятся такие населенные пункты, как Искра и Зеленый Гай. Марочко объяснил, что как только российские войска займут их, под их контролем будет вся граница на данном участке.

Министерство обороны России объявило о взятии села Карла Маркса днем 13 июля. Вместе с этим военнослужащие установили контроль над Николаевкой в ДНР. В операции принимали участие бойцы группировки войск «Восток» и «Центр».

ДНР
ВС РФ
СВО
Андрей Марочко
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