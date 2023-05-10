Атака ВСУ станет «жертвоприношением украинцев»: новости СВО на вечер 10 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

10 мая Минобороны РФ сообщило, что российские силы поразили подразделение 5-й штурмовой бригады ВСУ в западной части Артемовска. По данным ведомства, всего на Донецком направлении были уничтожены три украинских подразделения. В результате атаки погибли около 240 бойцов ВСУ.

Также в Минобороны рассказали, что российские военные уничтожили три склада ВСУ с оружием и боеприпасами в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме этого, вблизи Изюма в Харьковской области был сбит украинский самолет Су-27.

По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, позиции ВСУ в Запорожской области подверглись массированной атаке ВС РФ. Он отметил, что прицельный огонь велся по командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ.

Тем временем разные стороны продолжают обсуждать готовящееся украинское контрнаступление. По мнению полковника в отставке и Героя России Александра Никишина, ВСУ будут пытаться атаковать по нескольким направлениям. Он считает, что организовать один большой удар у них не получится.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, успех контрнаступления ВСУ будет зависеть от Германии и ее военной техники. Он попросил Берлин предоставить Киеву новый пакет военной помощи. Кулеба добавил, что ВСУ нуждаются не только в артиллерии, но и в бронетехнике, а также в зенитных комплексах.

Также глава МИД Украины заявил, что если нынешнее контрнаступление ВСУ окажется неудачным, то Киев подготовит следующее. Он призвал не считать анонсированное наступление последним.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что потери ВСУ в ходе контрнаступления могут составить до 100 тысяч человек. По его словам, контрнаступление грозит превратиться в «ритуальное жертвоприношение украинцев». Соскин добавил, что ВСУ могут лишиться живой силы и всей полученной от западных стран военной техники.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич предполагает, что после взрывов в Павлограде, в результате которых были уничтожены большие запасы зенитных ракет и вооружения ВСУ, Украине придется корректировать планы контрнаступления. Эксперт отметил, что ВС РФ наносят удары при помощи ракет и авиации, что мешает планам украинских военачальников.

Фото: Министерство обороны РФ Истребитель Су-35

По мнению колумнистов американского журнала Military Watch, Украина не сможет нанести удар по Крыму, так как полуостров защищают российские зенитные ракетные комплексы С-400. Журналисты считают, что украинские баллистические ракеты уязвимы перед российскими системами ПВО.

«Транснефть» сообщила, что в Брянской области злоумышленники пытались устроить террористический акт на нефтепроводе «Дружба». В компании подчеркнули, что в результате нападения никто не пострадал. По данным Telegram-канала Baza, в трех пустых резервуарах для нефти были обнаружены пробоины диаметром около 10 см.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в деревне Толмачево был сбит украинский беспилотник. По его словам, в результате атаки был поврежден фасад дома, а также газовая труба. Никто не пострадал.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курской области в районе поселка Теткино произошло боестолкновение российских пограничников с группой украинских диверсантов. По данным канала, пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

SHOT также сообщил, что в ночь на 10 мая два украинских беспилотника попытались атаковать приграничные населенные пункты в Белгородской области. По данным канала, дрон самолетного типа врезался в линию электропередачи в селе Ольховатовка. Эту информацию также подтвердил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате нападения несколько зданий, включая жилые дома, получили повреждения. Пострадавших нет.

По данным SHOT, еще один дрон-камикадзе был замечен недалеко от села Сподарюшино Белгородской области. В материале говорится, что пограничники подавили его атаку при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме этого, Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области. Он отметил, что в тот момент выезжал из города. В пресс-службе белгородского губернатора рассказали, что он не пострадал. В результате атаки от осколочного ранения в голову умер местный житель.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что два украинских БПЛА попытались атаковать военный объект в регионе. Он отметил, что один из дронов отклонился от курса и упал, а второй был уничтожен.

Telegram-канал SHOT сообщил, что 9 мая в Калуге сработали системы противовоздушной обороны. По информации канала, ПВО сбила два неопознанных объекта в небе. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сотрудники правоохранительных органов не сообщали об атаках украинских беспилотников на Красную площадь 9 мая. Он отметил, что последний раз информация об атаке поступила 3 мая, когда ВСУ пытались с помощью дронов нанести удар по Кремлю.

Как заявили в ФСБ, сотрудники ведомства задержали в Запорожской области мужчину, который намеревался совершить теракты на территории региона по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Он готовил покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка Юрия Балибина. По словам Рогова, у гражданина Украины был список людей, которых он планировал убить.

9 мая руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер сообщил, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». При этом за уточнениями он попросил журналистов обратиться к украинской стороне.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, перехват российской ракеты Х-47М2 «Кинжал» с помощью американского ЗРК Patriot на Украине маловероятен. Он отметил, что ЗРК Patriot ранее слабо срабатывал даже в отношении ракет «Скад» в Ираке. Эксперт считает, что США используют украинскую утку про перехват ракеты «Кинжал» для пиара своей системы ПВО.

Военный эксперт Джефф Ламер высказал мнение о потенциальной уязвимости американских комплексов Patriot, которые были переданы Украине. Аналитик отметил, что радарные системы этих комплексов могут раскрыть их позиции, что делает их простой целью для российских ударных сил.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что его коллега Алексей Титаренко погиб на передовой в Донбассе.

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