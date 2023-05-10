SHOT: ПВО сработала в День Победы под Калугой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что 9 мая в Калуге сработали системы противовоздушной обороны. По информации канала, ПВО сбила два неопознанных объекта в небе. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, ПВО сработала 9 мая около 10:30 вблизи деревни Мехово Калужской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром 10 мая в деревне Толмачево системы ПВО сбили украинский беспилотник. По его словам, в результате атаки получил повреждения фасад одного из домов, а также газовая труба. Пострадавших нет.

7 мая Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области нашли беспилотник с проукраинским лозунгом. Дрон был обнаружен в 61 километре от украинской границы, недалеко от деревни Полозовка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Все дроны были обезврежены, в результате атаки никто не пострадал.