В Севастополе сообщили о десятке обезвреженных украинских беспилотников Губернатор Севастополя: ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников ВСУ на город

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Они обезврежены, отметил глава региона в Telegram.

Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола, — рассказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что в результаты атаки объекты в Севастополе не пострадали. Обстановку в городе контролируют соответствующие службы, добавил глава региона.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о попытке ВСУ атаковать Севастополь с помощью беспилотников. Канал отметил, что над городом в районе мыса Фиолент сбит как минимум один беспилотник самолетного типа. Обломки летательного аппарата разлетелись на 70 метров.