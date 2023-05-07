Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Они обезврежены, отметил глава региона в Telegram.
Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола, — рассказал Развожаев.
Губернатор уточнил, что в результаты атаки объекты в Севастополе не пострадали. Обстановку в городе контролируют соответствующие службы, добавил глава региона.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о попытке ВСУ атаковать Севастополь с помощью беспилотников. Канал отметил, что над городом в районе мыса Фиолент сбит как минимум один беспилотник самолетного типа. Обломки летательного аппарата разлетелись на 70 метров.