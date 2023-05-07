Telegram-канал Baza сообщил о попытке ВСУ атаковать Севастополь с помощью беспилотников. По его данным, над полуостровом работает ПВО.
ВСУ атаковал Крым с помощью беспилотников. Над полуостровом работают системы ПВО, — говорится в сообщении канала.
Baza отмечает, что над Севастополем в районе мыса Фиолент сбит как минимум один беспилотник самолетного типа. Обломки летательного аппарата разлетелись на 70 метров, уточнил Telegram-канал.
Также подчеркивается, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над Крымом баллистическую ракету украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. Позже его советник Олег Крючков уточнил, что над Крымом сбиты две баллистические ракеты.