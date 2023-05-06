Украинскую баллистическую ракету «Гром-2» сбили над Крымом Аксенов: силами ПВО над Крымом сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны сбили в небе над Крымом баллистическую ракету украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.

Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет. Доверяйте только проверенным источникам информации, — сообщил Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь написал в Telegram-канале, что над Крымом сбиты две баллистические ракеты ОТРК «Гром-2».

Утром 6 мая советник Аксенова сообщил, что на севере Крыма сработала система ПВО. Крючков отмечал, что жертв и разрушений не было. Во второй половине дня советник также написал, что ряд крымских Telegram-каналов публикуют фото работы ПВО и разгоняют панику. По словам Крючкова, все фамилии администраторов каналов были переданы в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате утреннего обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. По словам Гладкова, в результате местный житель получил осколочные ранения, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Снарядами также повредило кровли торгового центра и школы.