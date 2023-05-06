«Детей зажало в досках»: очевидец о ЧП с каруселью в Оренбурге Очевидец ЧП в Оренпарке: верхнее колесо, на котором держались сиденья с людьми, упало вниз

Фото: 56.мвд.рф

Очевидец происшествия в оренбургском Оренпарке, где пострадало более 10 человек, рассказал NEWS.ru, что верхнее колесо, на котором держались сиденья с людьми, упало вниз. По его словам, посетители аттракциона получили ушибы и порезы, при этом нескольких человек зажало досками. На данный момент известно о 15 пострадавших, погибших нет. Очевидец также указал, что вход в парк для посетителей временно закрыли.

На карусели катались люди, потом верхнее колесо, на котором держались сиденья с людьми, упало вниз. Людей на карусели было немного. После падения люди были с травмами, ушибами, порезами, несколько детей зажало в досках аттракциона, — сказал собеседник.

Он добавил, что парк, в котором произошло ЧП, хороший и ничего не предвещало беды.

Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что число пострадавших увеличилось до 20. Оренпарк, как пишет канал, ранее критиковали местные жители, поскольку на части территории до сих пор проводятся ремонтные работы, на территории парка заметны торчащие провода и стоит строительная техника.

В начале апреля в Дагестане девушка сорвалась вниз с обрыва и получила тяжелые травмы на аттракционе по роупджампингу (прыжки с высоты на альпинистской веревке). В результате она получила множественные переломы. Следователи возбудили уголовное дело против организаторов аттракциона по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.