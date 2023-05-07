Baza: в Курской области обнаружен беспилотник с надписью «Слава Украине»

Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области обнаружен беспилотник с надписью «Слава Украине». По информации канала, дрон нашли рано утром в 61 километре от украинской границы недалеко от деревни Полозовка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Baza пишет, что никаких других опознавательных знаков, кроме надписи, на беспилотнике не обнаружили. По данным канала, в настоящее время у беспилотника выставлена охрана.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Он отметил, что БПЛА были обезврежены. Губернатор уточнил, что в результаты атаки объекты в Севастополе не пострадали.

5 мая украинский беспилотник атаковал строящееся здание в районе населенного пункта Новенькое Суземского района Брянской области. По его информации Telegram-канала Baza, атака произошла около 12 часов дня. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.