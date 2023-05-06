В граничащем с Украиной регионе зафиксировали 18 прилетов за сутки Старовойт: в Курской области зафиксировано 18 прилетов по поселку Краснооктябрьский и Теткино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он добавил, что в населенном пункте было зафиксировано не менее десяти прилетов, еще восемь — по Теткино.

Глушковский район сегодня вновь был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано десять прилетов по поселку Краснооктябрьский, — сообщил Старовойт.

Он уточнил, что в результате обстрела в обоих поселках пострадавших нет. В Краснооктябрьском в одном доме выбиты окна.