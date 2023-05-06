Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он добавил, что в населенном пункте было зафиксировано не менее десяти прилетов, еще восемь — по Теткино.
Глушковский район сегодня вновь был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано десять прилетов по поселку Краснооктябрьский, — сообщил Старовойт.
Он уточнил, что в результате обстрела в обоих поселках пострадавших нет. В Краснооктябрьском в одном доме выбиты окна.