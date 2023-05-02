Семь домов получили повреждения при обстреле ВСУ в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли семь домовладений в Теткино Курской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные обстреляли поселок Теткино Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Десять снарядов повредили строения семи домохозяйств. Нанесен урон фасадам, окнам, крышам и заборам. В результате обстрела никто не пострадал.

Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет. В 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов, — написал Старовойт.

Также в результате ударов ВСУ была повреждена газовая труба низкого давления. Специалисты устраняют последствия обстрелов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 2 мая украинские военные обстреляли село Курковичи. По его словам, в результате атаки загорелся жилой дом.

Днем ранее на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха в регионе сработало взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным РЖД, вместе с локомотивом с рельсов сошли семь вагонов. 2 мая в РЖД сообщили, что движение на данном железнодорожном участке было восстановлено.