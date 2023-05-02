Губернатор российского региона снялся в рекламе службы по контракту Глава Курской области Старовойт появился в рекламе службы по контракту

Фото: t.me/gubernator_46

Роман Старовойт

Глава Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту, видеоролик губернатор опубликовал в Telegram. Старовойт в военной форме описывает, чем предстоит заниматься желающим пройти службу по контракту. Губернатор обещает мужчинам ежемесячную зарплату от 204 тысяч рублей, выплаты от региона и президента России.

Если ты хочешь заниматься почетным делом и силен духом, твой выбор — служба по контракту! <..> Для тех, кто готов стать профессиональным воином, Россия предоставляет ряд льгот, в том числе региональные выплаты в 100 тысяч рублей при заключении контракта и единовременную выплату по указу президента РФ в размере 195 тысяч рублей, — заявляет он на видео.

19 апреля Минобороны России опубликовало новый агитационный ролик, предлагающий мужчинам задуматься о службе по контракту в Вооруженных силах. Авторы видео задаются риторическим вопросом — не пришло ли сейчас время встать на защиту Родины?

Героями непродолжительного видео стали охранник в супермаркете, тренер по фитнесу и водитель такси. «Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать?» — задают вопросы авторы ролика зрителю и героям.

В конце видео все трое мужчин в компании сослуживцев предстают в военной форме и в полном обмундировании.