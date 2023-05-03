Обстрелы ВСУ повредили газопровод в Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате восьми прилетов снарядов пострадавших нет, удар пришелся по газопроводу, частично нарушено электроснабжение, 15 домов повреждены.

Всего насчитали восемь прилетов. Пострадавших нет. В 15 домах повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша Теткинской поликлиники. Есть повреждение газопровода низкого давления. Кроме того, частично нарушено электроснабжение поселка, — написал губернатор.

Старовойт пообещал оказать помощь жителям поврежденных домов, а также восстановить электроснабжение, как только будет возможность.

Накануне, 2 мая, ВСУ тоже обстреляли поселок Теткино. 10 снарядов повредили строения семи домохозяйств. Нанесен урон фасадам, окнам, крышам и заборам. В результате обстрела никто не пострадал.

До этого украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области. В результате ударов ВСУ был обесточен поселок Краснооктябрьский, повреждения получили три жилых дома. По словам губернатора, никто не пострадал.