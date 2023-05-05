Дрон ВСУ атаковал строящееся здание в Брянской области Baza: беспилотник ВСУ атаковал строящееся здание в Брянской области

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник атаковал строящееся здание в районе населенного пункта Новенькое Суземского района Брянской области, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, атака произошла около 12 часов 5 мая. Минобороны РФ не подтверждало эти сведения.

По данным Baza, БПЛА, прилетевший со стороны Украины, скинул на строящийся объект под Брянском два боеприпаса, предположительно, «ВОГ-17». Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

Также Baza сообщает, что недалеко от села Головчино был сбит беспилотник, запущенный днем 5 мая со стороны поселка Одноробовка Харьковской области, расположенного в двух километрах от границы с Россией. Дрон был засечен российскими военными и сбит, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» опровергли сообщения СМИ о неизвестном беспилотнике, который якобы сблизился с самолетом возле столичного аэропорта Шереметьево. Представители перевозчика предположили, что дрон мог померещиться пассажиру либо это был оптический обман. Telegram-канал Mash утверждал, что неизвестный БПЛА пытался атаковать самолет Airbus A320 во время посадки в Шереметьево, но за секунды до столкновения сменил курс и улетел. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.