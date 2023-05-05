«Аэрофлот» опроверг данные о неизвестном БПЛА в Шереметьево «Аэрофлот» опроверг данные о появлении дрона рядом с самолетом в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о приближении неопознанного беспилотника с самолетом не нашла подтверждения, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». В авиакомпании предположили, что коптер пассажиру мог померещиться, либо же это был оптический обман, передает ТАСС.

Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения. Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на пассажира авиарейса Самара — Москва сообщил, что неопознанный дрон попытался атаковать самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в Шереметьево. ЧП не произошло, поскольку беспилотник за секунды до столкновения сменил курс и улетел, указал канал.

В апреле Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени Шухова в Белгороде. Ограждение было подорвано, так как БПЛА сдетонировал при падении. Канал пишет, что в результате произошедшего никто не пострадал. В Минобороны данные не комментировали.

В конце апреля Telegram-канал SHOT заявил, что в столичном аэропорту Шереметьево беспилотник пытался помешать самолету совершить посадку. Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» смог приземлиться без происшествий. Смогли ли после этого поймать дрон, не сообщается. Минобороны России эту информацию не комментировало.