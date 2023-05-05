Mash: неопознанный БПЛА пытался атаковать самолет «Аэрофлота» в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что неопознанный дрон попытался атаковать самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в Шереметьево. ЧП не произошло, поскольку беспилотник за секунды до столкновения сменил курс и улетел. Минобороны эту информацию не комментировало.

Как пишет канал, приближающийся коптер заметил один из пассажиров рейса Самара — Москва. Он пояснил, что коптер целенаправленно летел в борт самолета, однако примерно за десять метров до столкновения он резко сменил курс и направился в сторону лесополосы. После посадки борта пассажир передал информацию сотрудникам службы безопасности Шереметьево. Начата проверка.

Утром 4 мая сообщалось о пожаре в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего началось возгорание.

5 мая Telegram-канал Baza сообщил, что на территории Ильского НПЗ прогремел новый взрыв. По данным канала, завод был снова атакован украинским беспилотником.

Власти российских регионов в последние дни стали массово запрещать полеты дронов на определенный срок: в Республике Алтай указ о запрете вводится с 5 по 10 мая, с 6 по 9 мая он будет действовать в Амурской области, а с 3 мая дроны временно запретили использовать в Москве и Подмосковье.