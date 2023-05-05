Беспилотники временно запретили еще в трех российских регионах Власти Алтая запретили использовать беспилотники в республике с 5 по 10 мая

Запрет на использование беспилотников в Республике Алтай вводится с 5 по 10 мая, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. Исключение составят БПЛА, используемые органами власти, государственными и муниципальными учреждениями в рамках возложенных на них функций.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение о запрете c 5 по 10 мая 2023 года использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории региона. Меры приняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, — написал Максимов.

Также использование дронов во время Парада Победы запретили в Калининградской области. Ограничения вводятся из соображений безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Антона Алиханова Дмитрий Лысков.

Кроме того, запрет на использование дронов и квадрокоптеров с 6 по 9 мая ввели в Амурской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Это необходимая мера для усиления охраны общественного порядка и безопасности, пояснили власти.

4 мая запрет на использование беспилотников ввели в Омской области и Хабаровском крае. 3 мая дроны временно запретили использовать в Москве и Подмосковье.