Ильский НПЗ загорелся на Кубани после атаки беспилотника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошел в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной стало падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе, — рассказал собеседник агентства.

Подробности инцидента выясняются.

3 мая о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что возгоранию присвоен высший ранг сложности, на место происшествия стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС. Губернатор заверил, что держит ситуацию на контроле.

Площадь возгорания резервуара с топливом составила порядка 1200 квадратных метров. Также СМИ сообщали, что пожару предшествовал взрыв, причиной которого стала атака беспилотника.