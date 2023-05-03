Жителям Подмосковья не позволят запускать беспилотники Воробьев запретил выдавать разрешения на полеты беспилотников в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области временно введен запрет на выдачу разрешений для полетов беспилотных летательных средств, сообщается на сайте пресс-службы губернатора региона Андрея Воробьева. В послании подчеркивается, что исключение будет сделано для экстренных служб и органов власти. Уточняется, что новые меры начали действовать с момента их оглашения.

На заседании оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти, — говорится в сообщении Воробьева.

Власти Москвы с 3 мая также ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.